Мир фото В калифорнийской больнице умер самый массовый и неуловимый серийный убийца в истории США

2020-12-31 12:43 63

Американец Сэмюэл Литтл, который признался в убийстве почти сотни женщин, скончался на 81 году жизни.

"Сэмюэл Литтл, страдавший диабетом, болезнью сердца и другими недугами, умер в калифорнийской больнице. Он отбывал пожизненное заключение по нескольким обвинениям в убийстве", - сообщает AP со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии.

В смерти заключенного тюремщики не обнаружили ничего подозрительного, но точную причину смерти установит и озвучит коронер.

Литтл находился за решеткой с 2012 года, но в 2018 году он заявил следователям, что был ответственен за десятки убийств по всей стране в период с 1970 по 2005 год. ФБР объявило, что криминалисты считают его признания заслуживающими доверия.

Американскому маньяку Сэмюэлю Литтлу, признанному ФБР «самым продуктивным» убийцей в истории США, удавалось оставаться на свободе на протяжении 35 лет, пока его искала полиция. Его жертвами становились женщины из малообеспеченных, маргинальных или подвергавшихся дискриминации слоев населения, и до их смертей «никому не было дела». В этом был убежден сам Литтл. Подавляющее большинство убитых им женщин были темнокожими и жили на грани бедности. В поле его зрения также постоянно попадали проститутки или женщины с наркотической зависимостью.

Зачастую расследования по факту исчезновения этих женщин велись формально. Многих начинали искать слишком поздно, полагая, что их пропажа связана с образом жизни, а гибель многих просто списывали на передозировку наркотиками или несчастный случай, несмотря на обстоятельства, явно указывавшие на насильственный характер смерти.

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