Украина КАРТА Видимость на дорогах Украины сильно снизится - объявлен желтый уровень опасности

2021-01-04 08:37 77

Сегодня, 4 января, на большей части территории Украины ожидается сильный туман.

"По данным Укргидрометцентра, 4 января в Украине, кроме северных областей, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В большинстве регионов Украины в понедельник будет сухо и без осадков, возможны туманы. На юге страны ожидается до +10 градусов.

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