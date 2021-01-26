Политика фото Премьер-министром Эстонии впервые в истории стала женщина

2021-01-26 14:12 63

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня утвердила новое правительство, которое впервые в истории страны возглавила женщина, лидер Партии реформ Кая Каллас.

Как сообщает ERR, новое правительство после коррупционного скандала сформировали Партия реформ и Центристская партия. Это означает, что в правительственной коалиции больше не представлена ​​правая партия EKRE.

В составе нового кабинета 14 министров - министерские портфели между партиями поделены поровну. Шесть членов нового кабинета - женщины.

Президент утвердила новое правительство с восходом солнца. После речей главы государства и премьера члены правительства сделали совместное фото, соблюдая социальную дистанцию.

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