Мир Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подтвердила, что готова стать новым генсеком НАТО

2023-11-15 14:31

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас "открыта" до назначения ее генеральным секретарем НАТО. Об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico, сообщает эстонское медиа ERR.

Журналисты спросили главу эстонского правительства, можно ли ее рассматривать как кандидата на следующего генсека НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет с этой должности.

Каллас сперва ответила уклончиво и полушутя напомнила, кого неформально считают основным кандидатом.

"Недавно я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, то есть которая 20 лет в НАТО, это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону и было бы хорошо, если это будет женщина. Логично, что это Марк Рютте (премьер-министр Нидерландов - ред.)", - пошутила чиновница.

Однако на прямой вопрос о том, хочет ли она рассматривать ее кандидатуру, Каллас ответила утвердительно.

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