Мир фото В Литве из-за снегопада обрушился 20-метровый купол нового футбольного стадиона

2021-01-28 15:46 56

В литовском Вильнюсе из-за мощного снегопада обрушился купол футбольного стадиона гимназии, расположенной в микрорайоне Пилайте. Объект был сдан в августе прошлого года, и его строительство обошлось 2 млн. евро.

По словам заммэра города Валдаса Бенскунскаса, основной версией случившегося стала большая "снежная шапка", которая образовалась на куполе из-за трехдневного снегопада. Конструкция не выдержала ее веса, заявил чиновник.

“Сейчас мы оцениваем ущерб. Школа, которой принадлежит манеж, консультировалась с производителем и предприняла профилактические меры, чтобы избежать ущерба. Для этого увеличили давление, повысили температуру, но снега было так много, что профилактические меры не помогли. Хорошо, что манеж был застрахован”, - писал в Facebook Бенкунскас.

Бенскунскас добавил, что высота купола составляет 20 м, и он сделан из пластика. По задумке его создателей, снег с конструкции должен был съезжать вниз самостоятельно.

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