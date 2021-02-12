Украина Названы новые способы избавить Киев от постоянных пробок

2021-02-12 14:48

Для решения транспортных проблем Киева, кроме развития транспорта, необходимо внести серьезные изменения в планы дальнейшего развития города. 

Как сообщил начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий, решением проблемы может стать создание новых рабочих мест на левом берегу столицы и развитие пригородной транспортной сети.

Предлагается строительство дополнительных объектов в северной части Троещины, а также на Воскресенке, Дарнице, Бортничах, в районе ж/м Позняки и Осокорки. На правом берегу - на Теремках, Выдубичах, Теличке, Виноградаре, Борщаговке, передает obozrevatel.com.

Создание дополнительных рабочих мест за пределами центральной части города уменьшит время, которое тратит большинство киевлян на поездки из дома на работу. А это, в свою очередь, разгрузит общественный транспорт, уменьшит количество людей, которые пользуются частными автомобилями для повседневных поездок.

Кроме вышеперечисленного предлагается создать смежную сеть пригородной и городской электрички, а также новых маршрутов пригородной электрички. Она будет проходить на разных станциях Киевского железнодорожного узла. В частности, Тарасовка – Киев-Пассажирский, Ирпень – Святошино, Вышгород – Почайна и другие. Также предлагается продлить скоростной трамвай Петропавловскую Борщаговку, Чайку к Белогородке.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Киев замер в дорожных заторах - открытие метро не помогло разгрузить трафик

2020-05-25 10:41

Когда в Украине могут запустить пригородный и межобластной транспорт: названы даты

2020-05-19 19:00

В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько

2018-10-29 22:00

В Киеве подорожал проезд в пригородных маршрутках

2018-01-22 10:00

Еще новости в разделе "Украина"

Как в январе выросли тарифы на электричество и воду - придется платить на 1 тыс больше

2021-02-12 18:31

Василий Вирастюк дипломатично ответил на критику своего выдвижения в депутаты

2021-02-12 16:33

Что нельзя дарить на День Святого Валентина - рейтинг неудачных сюрпризов ко Дню влюбленных

2021-02-12 15:27

Названы новые способы избавить Киев от постоянных пробок

2021-02-12 14:48
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Как в январе выросли тарифы на электричество и воду - придется платить на 1 тыс больше 2021-02-12 18:31
Василий Вирастюк дипломатично ответил на критику своего выдвижения в депутаты 2021-02-12 16:33
Что нельзя дарить на День Святого Валентина - рейтинг неудачных сюрпризов ко Дню влюбленных 2021-02-12 15:27
Названы новые способы избавить Киев от постоянных пробок 2021-02-12 14:48