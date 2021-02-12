Украина Названы новые способы избавить Киев от постоянных пробок

2021-02-12 14:48

Для решения транспортных проблем Киева, кроме развития транспорта, необходимо внести серьезные изменения в планы дальнейшего развития города.

Как сообщил начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий, решением проблемы может стать создание новых рабочих мест на левом берегу столицы и развитие пригородной транспортной сети.

Предлагается строительство дополнительных объектов в северной части Троещины, а также на Воскресенке, Дарнице, Бортничах, в районе ж/м Позняки и Осокорки. На правом берегу - на Теремках, Выдубичах, Теличке, Виноградаре, Борщаговке, передает obozrevatel.com.

Создание дополнительных рабочих мест за пределами центральной части города уменьшит время, которое тратит большинство киевлян на поездки из дома на работу. А это, в свою очередь, разгрузит общественный транспорт, уменьшит количество людей, которые пользуются частными автомобилями для повседневных поездок.

Кроме вышеперечисленного предлагается создать смежную сеть пригородной и городской электрички, а также новых маршрутов пригородной электрички. Она будет проходить на разных станциях Киевского железнодорожного узла. В частности, Тарасовка – Киев-Пассажирский, Ирпень – Святошино, Вышгород – Почайна и другие. Также предлагается продлить скоростной трамвай Петропавловскую Борщаговку, Чайку к Белогородке.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире