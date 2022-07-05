ВОЙНА В Украине Херсонская область: в пригородах Херсона острая ситуация, по области обстрелы из РСЗО

2022-07-05 19:30

Острая ситуация наблюдается в пригородах Херсона и на границе с соседними регионами, населенные пункты Херсонской области обстреливают из РСЗО, есть новые минирования реки и мостов, говорится в сводке из ОГА за сутки.

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"Херсонская область: острая ситуация в пригородах Херсона и населенных пунктах, граничащих с соседними регионами, в частности, — в громадах Высокополья, Нововоронцовки, Великой Александровки, Калиновского. Населенные пункты обстреливают из градов и смерчей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, повреждены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, вновь подтверждены о заминировании реки и мостов.

"Сирены звучали и в Новой Каховке", - говорится в сообщении.

Дополнение

Херсонская область 4 июля снова оказалась под вражеским обстрелом из РСЗО "Град", есть погибший гражданский, еще один человек ранен.