Мир фото Умер актер Андрей Мягков - главный герой фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"

2021-02-18 13:15

Сегодня стало известно, что в возрасте 82 лет умер один из наиболее знаковых актеров целой киноэпохи - Андрей Мягков. Он прославился работами в кино - ролью Жени Лукашина в "Иронии судьбы" и Анатолия Ефремовича в "Служебном романе" в лентах Эльдара Рязанова.

Не менее богата и его тестральная биография.

«Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Анастасии Валентиновне Вознесенской (супруга Мягкова), близким Андрея Васильевича, его ученикам и всем поклонникам его таланта. О времени и месте прощания с народным артистом Андреем Мягковым будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении МХТ им. Чехова.

Исполнившая главную роль в "Иронии судьбы" актриса Барбара Брыльска призналась СМИ: "У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я очень его любила".

«Драма большая, потеря очень большая. Очень жаль Андрея. И игра его осталась, он много снимался в кино, и часто это показывают. На экране он прекрасен, очень убедителен. Да, он большой вклад внес в то впечатление, которое зрители получают от кино, от театра. И значительная часть этого вклада остается, может быть, в этом наше утешение», — рассказал СМИ актер Авангард Леонтьев.

Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, после чего поступил в «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году актер остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А. П. Чехова. За годы службы в Художественном театре Мягков сыграл в таких спектаклях, как «Чайка» (роли — Треплев, Тригорин), «Утиная охота» (Зилов), «Дядя Ваня» (Войницкий), «Три сестры» (Кулыгин) и т.д. За роль Кулыгина в «Трех сестрах» был удостоен премии Станиславского, в 2004 году вместе с Аллой Покровской был удостоен театральной премии «Чайка» за работу в спектакле «Мещане» (номинация — «Лучший актерский дуэт»).

Первой его ролью в кино стала работа в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача". Фильм не имел успеха и быстро был забыт всеми. В 1968 году вышла экранизация "Братьев Карамазовых" Достоевского, в которой артист сыграл Алешу Карамазова. В 1976 году по заказу Гостелерадио СССР был снят трехсерийный художественный телевизионный фильм "Дни Турбиных" по пьесе Булгакова, в котором он исполнял роль Алексея Турбина. И только затем уже были "Ирония судьбы" и "Служебный роман", принесшие актеру ошеломительный успех, народную любовь и признание.

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