Мир фото Как выглядит колония №2 в Покрове, куда этапировали Алексея Навального

2021-03-01 11:40

Арестованный и оперативно осужденный в РФ оппозиционный политик Алексей Навальный этапирован из СИЗО "Матросская тишина" в колонию.

Как сообщил его адвокат Вадим Кобзев в интервью агентству "Интерфакс", в СИЗО, куда он пришел для встречи с Навальным, ему сказали, что тот "убыл из СИЗО".

"Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то", - продолжил Кобзев.

Вскоре стало известно, куда именно этапировали Алексея Навального. Место его заключения стала исправительная колония №2 в Покрове Владимирской области.

Эта колония имеет лимит наполнения в 794 места, в ней 10 отрядов обычных условий содержания, один - облегченных условий содержания и один - строгих условий содержания.

В колонии работает учебно-консультационный пункт, есть православный храм и молитвенная комната для мусульман.

Первое время заключенный оппозиционер будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд.

Напомним, Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления запрещенным веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Мосгорсуд оставил в силе это решение.

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