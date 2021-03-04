Курьезы фото Укрпочта вводит в обращение серию марок с обнаженными женскими телами

2021-03-04 09:39

«Укрпочта» с 5 марта вводит в обращение серию марок с обнаженными телами под названием Ее величество – Женщина. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко Одалиска (1840 год) и украинского художника-графика Андрея Чебыкина Энергия II (1991 год). Тираж каждой марки составит 130 тысяч экземпляров. К маркам также выпущены конверты Первый день и картмаксимумы.

“Новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из самых любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественную эстетику почтовым отправлениям”, – отмечается в пресс-релизе Укрпочты.

Церемония спецпогашения марок состоится 5 марта в Национальном музее Тараса Шевченко.

Стоимость марочного листа – 81,00 грн (девять марок номиналом V), конверта – четыре гривны, карточки – четыре гривны. Стоимость конвертов со спецпогашением и картаксимумом составляет 18,8 гривны.

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