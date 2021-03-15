Украина Сегодня Киев сковали пробки - где проехать сложно, а где практически невозможно

2021-03-15 09:02

В Киеве новая рабочая неделя началась с дорожных заторов. Так, 15 марта на дорогах города образовались многочисленные пробки и тянучки.

 Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Дарницком, Метро, Патона, Южном и Северном .

Пробки есть на проспектах Освободителей, Броварском, Соборности, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Валерия Лобановского, Николая Бажана, Академика Глушкова, Голосеевском и Науки.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Елены Телиги, Большой Васильковской, на Набережном, Дарницком и Бориспольском шоссе, Окружной дороге, Богатырской, Братиславской бульварах Леси Украинки и Перова (два ДТП).

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