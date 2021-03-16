Украина КАРТА Сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом, но понижения температуры не будет

2021-03-16 11:39

16 марта западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius. Его атмосферные фронты обусловят осадки – преимущественно дождь, в западных областях с мокрым снегом.

По прогнозам синоптиков, остальная территория Украины будет лежать в области повышенного атмосферного давления. Восточный антициклон не будет пускать влажный воздух на север, восток и в центральную часть.

Температура воздуха в течение завтрашнего дня в большинстве областей ожидается достаточно высокой, +4°…+10°, на юге до +12°. А вот в западных областях будет холодно, только +1°…+4°.

В Киеве вторник будет теплым, +7°…+9°, хотя и облачно, но без осадков. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 11 м/с.