Украина фото Клининговые компании Киева назвали реальную сумму очистки фасада Офиса президента

2021-03-22 11:22

В Киевских клининговых компаниях заявили, что отмыть гранит и реставрировать двери Офиса президента после акции протеста в поддержку Сергея Стерненко обойдется в 50 тысяч гривен (очистка 12 тыс и ремонт двери 25-30 тыс.), а не два миллиона, как об этом сообщила пресс-служба ОП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Вячеслав Лакомкин, который пообщался с клининговыми компаниями, которые предоставляют услуги, необходимые для устранения повреждений, нанесенных протестующими возле здания Офиса президента 20 марта.

“Позвонил я в клининговую компанию и они готовы отмыть гранит за 12 тысяч гривен. За один рабочий день! Двери реставрируют полностью за 30 тысяч гривен. И того – 42 тысячи гривен! Пусть даже 50 тысяч”, – говорится в заметке Лакомкина.

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