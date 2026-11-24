Спорт Лікар збірної України пройшов три перевірки на поліграфі та здав біозразки на вимогу представників Михайла Мудрика

2026-11-24 14:37

Лікар збірної України Роман Жолобайлюк відреагував на звинувачення Михайла Мудрика, який перебуває на контракті з Челсі та виступає за Тоттенгем, на адресу Української асоціації футболу. В інтерв'ю виданню Український футбол Жолобайлюк розповів, що УАФ провела внутрішнє розслідування, під час якого не знайшла жодних підтверджень наявності мельдонію в закуплених медичних препаратах.

За словами лікаря, спочатку він самостійно пройшов поліграф, а згодом двічі погодився на додаткові незалежні перевірки, ініційовані представниками Мудрика. Для їхнього проведення до України приїжджали фахівці з Великої Британії.

Також Жолобайлюк надав команді футболіста біологічні зразки - волосся та нігті. Медик сам знайшов лабораторію в Україні, яка могла провести необхідні дослідження, та оплатив усі витрати зі своєї кишені.

"Я щиро хотів допомогти, прискорити процес і довести, що ми до цього абсолютно непричетні. Я хотів, щоб ця історія для нього швидше завершилася. Нам немає чого приховувати", - наголосив представник медичного штабу збірної України.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Михайло Мудрик був усунений від футболу після позитивного допінг-тесту. Його дискваліфікація тривала 603 дні. У вересні 2026 року український вінгер повернувся на футбольне поле, зігравши в матчі англійської Прем'єр-ліги за Тоттенгем. Водночас футболіст продовжує висувати звинувачення на адресу української збірної. Зокрема, Мудрик заявив, що мельдоній міг потрапити до його організму лише в Україні, куди в той період він приїжджав переважно для участі в матчах національної команди.