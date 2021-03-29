Мир фото Стала известна дата выхода фильма "Черный Адам", над которым работали более 10 лет

2021-03-29 15:43

Как сообщил исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон в своем Twitter, релиз ленты состоится 29 июля 2022 года (ранее премьера была запланирована на декабрь 2021 года).

Также был показан новый постер картины "Черный Адам", который подтверждает дату премьеры.

К актерскому составу также присоединились Ной Сентинео и Элдис Ходж в роли Человека-ястреба, а Пирс Броснан сыграет Доктора Фэйта.

Режиссерское кресло занял Жауме Кольет-Серра ("Круиз по джунглям"). Производство картины планируют начать уже в апреле. Официального синопсиса картины пока нет.

Съемки "Черного Адама" несколько раз откладывали из-за разных причин, в том числе и коронавируса. Фильм находится в разработке уже более 10 лет. Дуэйн Джонсон говорит, что за эти годы стал совершенно другим человеком и актером. 

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