Мир фото Стала известна дата выхода фильма "Черный Адам", над которым работали более 10 лет

2021-03-29 15:43

Как сообщил исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон в своем Twitter, релиз ленты состоится 29 июля 2022 года (ранее премьера была запланирована на декабрь 2021 года).

Также был показан новый постер картины "Черный Адам", который подтверждает дату премьеры.

К актерскому составу также присоединились Ной Сентинео и Элдис Ходж в роли Человека-ястреба, а Пирс Броснан сыграет Доктора Фэйта.

Режиссерское кресло занял Жауме Кольет-Серра ("Круиз по джунглям"). Производство картины планируют начать уже в апреле. Официального синопсиса картины пока нет.

Съемки "Черного Адама" несколько раз откладывали из-за разных причин, в том числе и коронавируса. Фильм находится в разработке уже более 10 лет. Дуэйн Джонсон говорит, что за эти годы стал совершенно другим человеком и актером.