Украина КАРТА Уровень загрязнения воздуха в Киеве: столица вошла в пятерку самых опасных городов мира

2021-04-15 09:21

Киев  переместился на 4-е место в рейтинге городов мира с загрязненным воздухом. Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Индекс Киева составляет 159 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице характеризуется как «нездоровый». При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на воздухе.

Различные ресурсы, мониторящие экологическое состояние города, оповещают о том, что уровень загрязнения превышает норму в несколько раз. 

Власти обвиняют во всем погоду и автомобилистов, но эксперты с этим не согласны. Есть мнение, что одна из причин загрязнения - сильные туманы, каких не бывает летом или холодной зимой. Эти туманы задерживают в воздухе загрязняющие вещества.

Загрязнение стало таким высоким, что Киев вошел в пятерку городов мира с самым грязным воздухом. Ранее украинская столица была на десятом месте в мире по этому показателю.

Первые места в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом удерживают  Катманду (Непал) и китайская столица Пекин.

 

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