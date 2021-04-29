Украина АНОНС Національна опера України відновлює свою роботу 4 травня 2021 року

2021-04-29 15:51

В найближчі два тижні на глядачів очікують улюблені опери, балети та 2 знакових Гала-концерти - Gala Italia та Gala Europa за участі провідних майстрів сцени.

Розпочинють завершальний місяць весни (4 травня) два яскраві одноактні балети «Кармен-сюїта» (Жорж Бізе – Родіон Щедрін) та «Шехеразада» (М.Римський-Корсаков). Також в травневому балетному репертуарі: витончена «Жізель» (6 травня), ода красі людських почуттів «Раймонда» (8 травня), «Грек Зорба» (13 травня) та романтичний «Корсар» (16 травня).

Шанувальники опери матимуть нагоду послухати такі світові шедеври:

5 травня - «Кармен» Ж.Бізе. В титульній партії одна з кращих Кармен Європи - Анжеліна Швачка.

7 травня - «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні - довгоочікуваний дебют Валентина Дитюка в партії Маріо Каварадоссі. Також в головних ролях: Оксана Крамарєва (Флорія Тоска), Геннадій Ващенко (Барон Скарпіа), Олександр Мілєв (Чезаре Анджелотті) та ін.

14 травня – «Фауст» Ш.Гуно за участі Тараса Штонди, Дмитра Іванченка, Лілії Гревцової та ін.

Для дітей, юнацтва та поціновувачів української опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка (9 травня).

Також на киян та гостей столиці очікують два грандіозні Гала-концерти - Gala Italia (11 травня) та Gala Europa (15 травня).

Важливо! Квитки на вистави, придбані до оголошення жорсткого карантину у Києві, дійсні.

В репертуарі театру можливі зміни - детальна афіша найближчих заходів на сайті театру.

Каси (по вул. Володимирській, 50) розпочнуть роботу 1 травня. Квитки надходять у продаж за тиждень до заявленої дати вистави.

Розміщення глядачів у залі здійснюється відповідно до діючих карантинних вимог.

Також незмінними залишаються - обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а заходячи до театру необхідно пройти температурний скринінг. З квітами для улюблених артистів теж доведеться зачекати до кращих часів.

Національна опера України завжди рада своїм глядачам!