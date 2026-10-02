Спорт Син легенди важкої ваги Майка Тайсона дебютує у професійному боксі - підписано перший контракт

2026-10-02 14:34

Амір Тайсон, син колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона, розпочне професійну боксерську кар’єру.

Зазначається, що Тайсон-молодший підписав контракт із Misfits Boxing, який передбачає кілька поєдинків. Його дебют очікується у грудні на турнірі організації в Маямі.

Misfits Boxing опублікувала відео, на якому Амір викликає на бій Чейза ДеМура - чинного чемпіона промоушену у важкій вазі. Американець підійшов до рингу, після чого їхню очну зустріч довелося припинити за допомогою охорони.


Зазначається, що до цього Амір був пов’язаний із боксом переважно за межами рингу. Він працював спортивним коментатором, зокрема під час боксерського вечора за участю свого батька у 2024 році, а також заснував власний бренд одягу.

Втім, думка про вихід на ринг в Аміра з’явилася досить давно. Ще у 2021 році Майк Тайсон розповідав, що його син хотів провести бій із Логаном Полом. Сам Майк тоді намагався відмовити Аміра від професійної боксерської кар’єри.

Наразі ім’я першого суперника Аміра Тайсона та точна дата його дебютного поєдинку не оголошені. За попередньою інформацією, спочатку він має провести кілька боїв, а потенційне протистояння з ДеМуром розглядається як один із можливих варіантів у майбутньому.

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