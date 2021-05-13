Украина АНОНС 15 травня в Національній опері щорічне свято музики – міжнародний проект «Gala Europa»

2021-05-13 12:23

У суботу, 15 травня в Національній опері України відбудеться щорічне свято музики – міжнародний мистецький проект «Gala Europa» з нагоди святкування Дня Європи в Україні.

Гала-концерт організовано Міністерством культури та інформаціної політики, Національною оперою України у співробітництві з Посольством Італії, Італійським інститутом культури та Посольством Португалії в Україні, Інститутом Камоенса. Захід, який традиційно приурочено до святкування Дня Європи в Україні, вже став невід’ємною частиною свята спільних цінностей, культури та історії європейського континенту.

У проекті, що має семирічну історію (автор ідеї та керівник проекту – професор Нікола Франко Баллоні, відомий організатор масштабних міжнародних культурних ініціатив в Україні), традиційно беруть участь італійські та українські зірки музичного мистецтва, а також митці країни, яка головує в Раді Європейського Союзу. Цьогоріч – це Португалія. Тож на головній оперній сцені країни виступатимуть солісти Національної опери України, зокрема, одна з найкращих сопрано світу Людмила Монастирська та незрівняний тенор Валентин Дитюк, а також знаменитий італійський альтист Даніель Пальміціо. Виступи солістів супроводжуватиме хор (хормейстер – Богдан Пліш) і симфонічний оркестр Національної опери України під керівництвом португальського диригента Педро Амарала (головного диригента та художнього керівника Лісабонського оркестру «Metropolitana»). У програмі – перлини європейської класичної музики – твори Л. ван Бетховена, Дж. Россіні, Дж. Меєрбера, В. Белліні, Г. Доніцетті, Дж. Пуччіні, М. Бруха та М. Лисенка, а також прем’єрне виконання Концерту для віолончелі з оркестром (тв.129) Р. Шумана у транскрипції для альта Даніеля Пальміціо.

На урочистому вечорі будуть присутні представники Офісу Президента України, члени Уряду України, Посол Європейського Союзу, Посли Італії, Португалії та інших європейських країн, видатні громадські діячі, діячі культури, митці та ін.