Життя фото Що покаже Національна опера України у вересні 2026 - прем’єри, афіша, замовлення квитків, правила безпеки

2026-09-01 15:32

Початок осені в Національній опері України сповнений розмаїття яскравих подій та неймовірних емоцій від зустрічі з улюбленими артистами в улюблених виставах. У вересневій афіші театру і найпопулярніші зразки світової та української оперної й балетної класики, і сучасні постановки, і прем’єри – загалом – кожен глядач зможе обрати собі подію до смаку. І хоча час початку вистав все ще залишається «плаваючим», а самі вистави навіть можуть переноситись (оперативну інформацію можна отримати на сайті та в соціальних мережах театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, Національна опера України своїм вересневим репертуаром гарантує піднесений настрій і глядачам, і виконавцям!

Відкриває перший місяць осені романтичний балет «Корсар», який нікого не залишить байдужим.

3 вересня (четвер) о 18:00 – романтичний балет «Корсар» А.Адана. Яскраву історію про кохання корсара Конрада та красуні Медори цього разу на сцені театру мовою танцю розповідатимуть Еліна та Володимир Кутузови.

4 вересня (п’ятниця) о 18:00 – опера Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». «Казки Гофмана» в постановці Івана Уривського (диригент-постановник – Микола Дядюра) – це найяскравіша і наймасштабніша прем'єра 2025 року, що пропонує експресивне та метафоричне прочитання опери Ж. Оффенбаха. Вистава фокусується на темі мистецтва, кохання та трагічної долі митця, поєднуючи бурлескні сцени з глибоким психологізмом. Опера складається з трьох історій, які розповідає сам Гофман, згадуючи своїх коханих – Олімпію, Антонію та Джульєтту. Іван Уривський створив видовищну інтерпретацію, де сюжет про нещасливе кохання поета переплітається з фантастичними елементами у витонченому візуальному стилі з яскравими образами (художник-постановник Петро Богомазов, художниця костюмів – Дарія Біла).

5 вересня (субота) о 18:00 - балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у постановці Віктора Литвинова. ТРЕТІЙ ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ.



Світла і дуже людяна казка, яка поетизує найважливіші чесноти — доброту, щирість, взаємодопомогу, любов, що протистоять чорним силам зла, заздрощів, владолюбства, жорстокості. Світло завжди перемагає темряву, добро долає зло. А дзеркало ніколи не бреше! Яскраві костюми, інтерактивні декорації, вигадлива хореографія і чарівна музика — неймовірне дійство, яке захопить як малечу, так і дорослих!

Постановний склад: Віктор Литвинов (хореографія та постановка); Олексій Баклан (диригент-постановник); Марія Левитська (художник-постановник, художник костюмів).

6 вересня (неділя) о 18:00 – опера «Флорія Тоска» Джакомо Пуччіні, яка по праву вважається однією з найпопулярніших вистав у світі. В титульній партії цього разу заявлена Оксана Крамарєва. Також у головних ролях: Дмитро Кузьмін (Каварадоссі), Геннадій Ващенко (Скарпіа), Дмитро Агеєв (Ризничий) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

10 вересня (четвер) та 11 вересня (п’ятниця) о 17:00 — Вечір одноактних балетів:

• «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. Покази 10 та 11 вересня 2026.

«Варіації Доніцетті» ПРЕМ’ЄРА. Одноактний неокласичний балет Джорджа Баланчина на танцювальну музику з опери «Дон Себастьян» Гаетано Доніцетті. «Варіації Доніцетті» стануть першою сертифікованою постановкою хореографії Баланчина для української трупи, і честь цієї постановки належить видатному митцю, громадянину України і США, патріоту Олексію Ратманському. Покази 10 та 11 вересня 2026.

«Весна і осінь» балет на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, op. 22) у постановці видатного хореографа Джона Ноймаєра. Виключно 10 вересня 2026 року.

• «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Виключно 11 вересня 2026 року.

12 вересня (субота) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка сповнена іскрометного гумору, запальних танців та колоритного фольклору. Знайома кожному історія кохання прозвучить у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. Навіть у класичні твори час вносить свої корективи — глядачі зможуть оцінити, як делікатно та дотепно у виставу інтегрували відомий сучасний мем про «паляницю». В титульній партії Ольга Матушенко Також в головних ролях: Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Руслан Танський (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний) та ін. Диригент – Богдан Пліш.

13 вересня (неділя) о 15:00 – опера «Травіата» Дж.Верді. Знаменитий шедевр у постановці Анатолія Солов’яненка — це сміливий і свіжий погляд на оперну класику, що став новим словом в українському театральному мистецтві. Замість пишних кринолінів XIX століття — дизайнерські сукні та мініспідниці, замість класичних залів — модні ф’южн-інтер’єри, вечірки в нічних клубах, аромат кальянів, селфі на сцені та палкі SMS замість паперових листів. Проте головний меседж вистави залишається незмінним: справжнє мистецтво — поза часом. Хоч би як змінювалися епохи, декорації чи технології, людські почуття, пристрасті та драматичні конфлікти залишаються тими самими.

Далі у вересневій афіші:

17 вересня (четвер) о 17:00 - опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттерфлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-Сан), Олег Злакоман (Лейтенант Пінкертон), Тетяна Пімінова (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Богдан Тарас (Бонза), Ольга Матушенко (Кет)та ін. Диригент – Віктор Олійник.

18 вересня (п’ятниця) о 17:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе, втілять — Олена Скіцько та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Олександр Мельничук (Ескамільо) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

19 вересня (субота) о 15:00 – Вечір одноактних балетів:

• Шопеніана» Фредеріка Шопена. Ліричний безсюжетний балет відрізняється бездоганим смаком і вишуканим стилем.

• «Пахіта» Людвіга Мінкуса. Цей балет вважається справжнім святом танцю, радісною демонстрацією віртуозної класичної хореографії та танцювальної фантазії.

20 вересня (неділя) о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки в поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше... В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

24 вересня (четвер) о 17:00 — балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів.

25 вересня (п’ятниця) о 15:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

26 вересня (субота) о 17:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам'ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами – фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок...

27 вересня (неділя) о 17:00 – опера Вінченцо Белліні «Норма». У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з найкращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва…

29 вересня (вівторок) о 17:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель».

За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він уже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож таємно відвідує цвинтар. Там на нього чекає остання зустріч із духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього балетного шедевра, створив власну версію вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру. Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру. Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна як онлайн, так і у касах театру.