Коронавирус фото Под Киевом протестующие из Ирпеня перекрыли Варшавскую трассу в Буче

2021-05-17 12:23

В городе Буча под Киевом жители Ирпеня вышли на акцию протеста, перекрыв трассу М 07 (Варшавская трасса). Из-за этого въезд в столицу Украины практически парализован. Об акции сообщается в группе Спасай Ирпень в Facebook.

Это событие вызвало резонанс в Соцсетях. Правда, не совсем такой, на который рассчитывали организаторы. Так, жители Бучи, где собственно перекрыта основная транспортная магистраль города с недоумением возмущаются выбором места акции.

Действительно, логики просто никакой. Спасая Ирпень нужно было не Варшавскую трассу перекрывать, а ирпенскую. Чтобы донести до жителей именно Ирпеня суть проблемы. Наверняка последние бы спониманием отнеслись к невозможности утром в понедельник доехать на работу, смирено стояли бы и проникались всей глубиной проблемы.

В то время как в Буче, ни местным жителям, ни дальнобойщикам, следующим по Варшавской трассе вопрос застройки Ирпеня почему-то близким и важным не показался.

Участники акции протеста выступают против застройки Ирпеня и с утра в час пик перекрыли дорогу под Киевом.

Протестующие ходят по переходному переходу с плакатами в руках, не давая возможности проехать автотранспорту. На месте присутствует полиция.

Правоохранители следят за порядком. Из-за перекрытия дороги образовалась огромная пробка.

"Всі, хто завтра їхатиме на роботу в Київ по Варшавці.

Зрозумійте нас, будь-ласка:

1. Населення Ірпеня за останні роки виросло більш ніж вдвічі;

2. Щоденні затори;

3. Щоденні перебої з електрикою;

4. Відсутність місць у садках та школах.

І все це ми змушені терпіти щодня!" , - сообщается в группе.