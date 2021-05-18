Украина Застрявших в Непале украинцев будут эвакуировать турецкие и катарские авиакомпании

2021-05-18 19:20

 

Украинцев, которые застряли в Непале из-за приостановления правительством авиасообщения до 31 мая 2021 года, будут эвакуировать турецкие и катарские авиалинии.

Об этом в ходе брифинга во вторник, 18 мая, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, трансляция велась в Facebook.

По состоянию на минувшую ночь из 100 человек, которые объявили о желании эвакуироваться из Катманду, 43 уже приобрели билеты на самолеты турецких и катарских авиалиний.

"Мы узнали, авиакомпании которых стран мира планируют пробиться в Непал для вывоза граждан, и вступили с ними в диалог, чтобы граждане Украины могли купить билеты на эти рейсы. В частности, мы договорились с турецкими и катарскими авиалиниями", - сказал Кулеба.

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2021-05-18 19:20
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Застрявших в Непале украинцев будут эвакуировать турецкие и катарские авиакомпании 2021-05-18 19:20