Жизнь Как пересчитают пенсии украинцев и почему выплата каждый год устаревает

2024-09-09 20:04

В Украине действующая пенсионная система приводит к значительному устареванию выплат. При этом больше половины украинцев на заслуженном отдыхе получают пенсии, которой не хватит даже на обеспечение базовых потребностей. Ситуация усугубляется на фоне полномасштабной войны. Растет количество беднейших – тех, кто не может позволить себе полноценное питание. В первую очередь речь идет именно о пенсионерах.

В Украине уже есть масштабная проблема с пенсиями

В Украине фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 4579 грн. Это та сумма, которой должно хватить на обеспечение базовых физиологических потребностей: питаться, покупать средства гигиены и очень скромно одеваться. Например, согласно методике расчета прожиточного минимума, в год предусмотрено всего 2 шампуня (по 250 мл), а мужской куртки должно хватать аж на 10 лет. Согласно методике расчета фактического прожиточного минимума предел бедности для пенсионера – 4579 грн. Если получать меньше, средств не будет хватать на самое необходимое.

ПФУ отчитался: средняя пенсия за июнь составляет 5816,6 грн. Кажется, что это больше требуемого минимума. Но, к сожалению, реальная ситуация гораздо хуже. Пенсионный фонд готовит расширенные данные о распределении пенсионеров по размеру выплат. Эти данные изучил OBOZ.UA. Так, пенсию до 4 тыс. грн получает 4 460 161 пенсионер. Всего пенсию получают 10 263 722 украинца. Следовательно, пенсию ниже 4 тыс. грн получают 43,4%. Если учесть тех, кто получает пенсию в размере до 4579 грн, окажется, что более 50% людей получают пенсию, которой не хватит на удовлетворение базовых потребностей.

А пенсию свыше 5 тыс. грн получают всего 37,9% украинцев на заслуженном отдыхе. Так что один из двух ушедших на пенсию украинцев по статистике окажется за чертой бедности. Выплаты, на которую он заработал, не хватит даже на необходимый минимум.

И это масштабная проблема, о которой сейчас, в период полномасштабной войны, бюджетного дефицита почти не обсуждают. Создается ложное впечатление, что бедность среди пенсионеров – обычная ситуация.

Оценивать нужно материальное состояние всей семьи, учитывать, с кем живет пенсионер, есть ли у него дополнительный доход, рассказывает OBOZ.UA заведующая отделом исследования качества жизни Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, доктор экономических наук Людмила Черенько.

"Наибольшая группа риска бедности – лица старше 75 лет. Пенсионеры старших возрастов со временем теряют возможность работать, в том числе обрабатывать свои приусадебные участки. Но однозначно сказать, что все пенсионеры с выплатой менее 4,5 тыс. грн находятся за чертой бедности, нельзя. Бедность – это категория, которая определяется на уровне семьи", – говорит Черенько.

Собеседники OBOZ.UA в Минсоце добавляют: со старшими возрастными группами действительно есть проблема. Пенсии очень быстро устаревают. Абсолютное большинство украинцев получает пенсию по единой формуле. Для этого среднюю зарплату за последние три года (это 13 559,41 грн) умножают на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. В этом году украинец с 35 годами стажа и средней пенсией получит выплату в размере 4745 грн.

В 2020 году средняя за предыдущие три года зарплата составляла 7669,1 грн. Следовательно, с 35 годами стажа и средней зарплатой пенсия составляла 2684,1 грн. В 2021-м эту пенсию в пределах ежегодной индексации повысили на 11%, в 2022-м – на 14%, в 2023-м – еще на 19,7%. А в 2024-м – на 7,9% до 4386 грн.

Выходит два пенсионера с одинаковым стажем, имевших среднюю зарплату, получают разные пенсии: 4745 грн (вышли на пенсию только что) и 4386 грн (вышли на пенсию в 2020-м). И с каждым годом разница между старой и новой пенсией растет.

Пенсионная реформа на паузе, а повышение пенсий не коснется беднейших

В 2025 году в Бюджетной резолюции не предусмотрели увеличения минимальной пенсии. Это может привести к тому, что все украинцы, у которых маленькие зарплаты или небольшой стаж, рискуют стать еще беднее. При этом ожидается проведение ежегодной индексации (ее размер зависит от темпов роста зарплат и инфляции). Вместе с тем не стали отменять и возрастные доплаты.

А вот по поводу системного решения положительных новостей нет. Как стало известно OBOZ.UA, пенсионную реформу, которая должна улучшить условия для "старых" пенсионеров, пока держат на паузе: на ее проведение нет ни политической воли, ни согласия партнеров.

В то же время из-за необходимости экономить бюджетные средства пытаются урезать доходы тех, кто уже находится за чертой бедности. Для украинцев старше 80 лет есть доплата в размере 570 грн, но этих средств недостаточно, чтобы компенсировать устаревание выплат.

"Эта доплата обычно не позволяет компенсировать до достаточного уровня. Но это лучше, чем ничего. Эта выплата хоть немного компенсирует. А потребности с возрастом тоже могут расти. Например, нужно покупать больше лекарств", – говорит Черенько.

Отметим, что сейчас в Украине действует только солидарный уровень пенсионного обеспечения. Работающие отдают единый соцвзнос со своей зарплаты в размере 22%. Эти средства попадают в Пенсионный фонд и сразу распределяются между получателями выплат. Такая система может стабильно работать в ситуации, когда на одного пенсионера приблизительно двое работающих.

В Украине один пенсионер содержится одним работающим. И это в ситуации, когда львиная доля украинцев декларирует минимальную зарплату. Следовательно, они уплачивают минимальный соцвзнос. Это приводит к значительному росту дефицита Пенсионного фонда.