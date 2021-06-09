Мир Трибунал Гааги отказал в апелляции осужденному за геноцид "балканскому мяснику" Ратко Младичу

2021-06-09 14:05

Апелляционная палата трибунала ООН в Гааге оставила в силе приговор к пожизненному заключению, вынесенный бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, осужденному за геноцид и преступления против человечности в Сребренице.

Как сообщает Euronews, Палата вновь рассмотрела 10 из 11 пунктов обвинения, по которым Младич был признан виновным. Среди них - геноцид в отношении боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года. Тогда были убиты более восьми тысяч мусульман - мужчин и мальчиков. Эту трагедию называют самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

Апелляционная коллегия постановила, что Младич не представил доказательств для отмены приговора против него.

Как сообщает ВВС, в начале рассмотрения апелляции в августе прошлого года Младич выдвинул девять оснований для апелляции с просьбой о его оправдании или пересмотре дела. Младич, получивший прозвище "Балканский мясник", утверждал, что никого не убивал по признаку национальности, а защищал интересы родины в условиях войны. Его адвокаты заявляли, что он был далеко от Сребреницы, когда произошла резня.

Напомним, в ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил боснийско-сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению. Суд признал, что он был в значительной мере причастен к военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города. В ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах Ратко Младич командовал вооруженными силами боснийских сербов. Он был арестован только в 2011 году.