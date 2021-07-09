Украина фото В Киеве из-за нарушений срока растаможки конфисковали Lamborghini Aventador за 600 тыс евро

2021-07-09 15:15

В Киеве правоохранители изъяли суперкар Lamborghini Aventador, стоимость которого оценивается в 600 тысяч евро. 

"Во время проверки электронной таможенной базы данных Киевской таможней установлено, что данное транспортное средство ввезено на территорию Украины через одну из таможен на украинско-польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза на срок до одного года еще в феврале 2020 года", – сообщает Киевская таможня в пятницу, 9 июля.

Указано, что автомобиль по окончании срока вывезен за пределы Украины не был, и с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец к таможне не обращался.

"Элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил, поскольку гражданин, который завез его на территорию Украины, нарушил украинское таможенное законодательство", – отметили в ведомстве.

Был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.6 ст. 481 Таможенного кодекса Украины. Автомобиль временно изъят, а материалы дела таможня направила в суд.

 

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