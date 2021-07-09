Украина АНОНС Лаура Марти 16 июля проведет первый в Украине сториз-концерт

2021-07-09 12:40

ЧТО? Первый в Украине сториз-концерт Лауры Марти «День рождения на сцене»

Концерт будет максимально интерактивным – гости станут не только зрителями, но и участниками концерта, как на настоящем дне рождения. Лаура Марти расскажет историю своей жизни в формате сториз, примет участие в масштабной фотосессии со зрителями. Певица будет не только принимать, но и дарить подарки. Каждому гостю – бокал шампанского Latinium! Всех присутствующих ждут приятные розыгрыши и ценные призы от BROCARD Niche Bar! И, конечно, будет много качественной и захватывающей музыки! Концерт пройдет в виде антологии The Best.

ГДЕ? Perfect Place, Венецианский остров

Невероятно романтичная и уютная локация для тех, кто соскучился по романтике, пейзажам невероятной красоты и энергетики. Отличная инста-точка для фотосессий! Очень удобно во всех смыслах: парковка, разнообразие бара, навес на случай непогоды. Приехав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться. Давайте встретим вместе потрясающий летний закат!

КОГДА? 16 июля 2021 года в 19-00

Зенит лета. Вечер. Пятница. Как лучше всего провести эти замечательные несколько часов? Если вы хотите прикосновения к музыке класса люкс, получить удовольствие от качественного общения – 16 июля вам обязательно нужно прийти на концерт уникальной певицы Лауры Марти.

Украинская певица армянского происхождения, несмотря на молодость, имеет очень богатую и драматичную историю собственной жизни и готова поделиться этим со сцены. Рассказать и спеть.

Ее семья в свое время была вынуждена получить статус беженцев, им пришлось практически с пустыми руками уехать из Азербайджана, где пустил корни их род. С тех пор было много всего: непростая адаптация в новых условиях, испытание бедностью, сложные отношения, разочарования, не всегда добросовестная конкуренция, несовпадение глубоких внутренних ценностей с тем, что порой вещает большой мир. Но каждый день происходит что-то хорошее – жизнь всегда побеждает! И пока ты жив, ты можешь изменить свою историю. И мир – своей историей. Вот об этом новый концерт Лауры Марти «День рождения на сцене».

«После того, как мой концерт 3 июня прошел с аншлагом, я поняла, что хочу ещё и как можно скорее! Я получила столько добрых эмоций от своих зрителей, что захотелось стать к ним как можно ближе… Я готова раскрыть свою душу, пустить их в свою историю, потому что для меня музыка и жизнь неотделимы друг от друга. Только такая музыка, которая рождается из своего опыта, восприятия мира, отношений с людьми может быть по настоящему искренней, и я буду стирать грани между сценой и жизнью», - говорит Лаура Марти.

Лаура Марті – джаз, этно и поп певица, композитор, автор слов. Украинка с армянскими корнями и горячим бразильским сердцем. В 2017-м получила звание «Певица года» от Elle Style Awards. В 2018-м стала номинанткой на звания "Проект года" Elle Style Awards за свое музыкальное 3-D шоу "SHINE". Лаура Марти выпустила пять авторских студийних альбомов, еще два – в качестве приглашенного гостя гостя, имеет множество синглов. Кроме собственных джазовых и поп проектов, Лаура входит в состав Nataliya Lebedeva Trio и "Jazz in Kiev Band" Алексея Когана. Постоянная участница межнародных фестивалей: Leopolis Jazz Fest та Alfa Jazz Fest, Jazz nad Odrą, Lotos Jazz Fest, Bielska Zadymka Jazzowa, Jazz Bez и др. Сотрудничала с зарубежными музыкантами - як Lars Danielsson, Magnus Öström, Bobby Mcferrin, Michiel Borstlap, Hans Peter Salentin, Misha Tsiganov, Vadim Neselovskyi, Tamara Lukasheva.

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