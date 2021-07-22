Украина КАРТА Погода на 22 июля: сегодня Украину снова накроют грозовые дожди, ночью похолодает до +12°С

2021-07-22 09:40

Сегодня, 22 июля, в Украине снова ожидаются сильные дожди с грозами, температура днем ​​поднимется до +22°С...+25°С.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в четверг на Юге, восточных и центральных областях ожидаются осадки, грозы, ночью местами сильные дожди; на остальной территории без осадков, только ночью в северных областях, днем ​​в Карпатском регионе местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем ​​20-25°С; на юге и востоке страны ночью 16-21°С, днем ​​23-28°С.

В Киеве 22 июля будет облачно. Синоптики обещают, что днем осадков не будет, а ночью местами кратковременный дождь. Скорость северного ветра 7-12 м/с. Температура составит 22-24 градуса тепла.

 

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