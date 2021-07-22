Сегодня, 22 июля, в Украине снова ожидаются сильные дожди с грозами, температура днем поднимется до +22°С...+25°С.
Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в четверг на Юге, восточных и центральных областях ожидаются осадки, грозы, ночью местами сильные дожди; на остальной территории без осадков, только ночью в северных областях, днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 20-25°С; на юге и востоке страны ночью 16-21°С, днем 23-28°С.
В Киеве 22 июля будет облачно. Синоптики обещают, что днем осадков не будет, а ночью местами кратковременный дождь. Скорость северного ветра 7-12 м/с. Температура составит 22-24 градуса тепла.