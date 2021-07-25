Мир В Африке погодные аномалии: выпал снег, фиксируют рекорды минимальной температуры

2021-07-25 14:00

 

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новые рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки 9,9 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу метеослужбы страны.

В Йоханнесбурге температура воздуха упала до 7 градусов мороза. Предыдущий рекорд 6,3 градуса мороза зафиксировали в городе 19 июля 1995 года.

Вместе с тем, в ЮАР выпал снег, а автомобильные дороги перекрыли из-за гололеда.

Холодная погода продержится на территории ЮАР еще неделю, прогнозируют синоптики.

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