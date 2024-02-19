Жизнь В Украину вернутся морозы, пойдет снег: синоптики дали прогноз к началу недели

2024-02-19 20:04

В Украину в ближайшие дни вернутся морозы и дождь с мокрым снегом. Кое-где столбики термометров ночью опустят до отметки -9 градусов.

Погода будет преимущественно облачной, однако будут прояснения. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 19 февраля, погода будет облачной с прояснениями. В большинстве областей осадков в этот день не ожидается, лишь на Волыни, Львовщине и Закарпатье будет дождь с мокрым снегом. Ветер северный с переходом на юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью в среднем опустится до -1...-5 градусов, в частности, в северо-восточных областях до -7 градусов, в южной части до -1 градуса. Днем от -2 до +3 градусов. А в некоторых западных областях ожидается +2…+8 градусов тепла. В столице и области облачно с прояснениями, температура ночью от -2 до -4 градусов мороза, а днем от 0 до +3 градусов тепла.

Во вторник, 20 февраля, на западе Украины и северных областях ожидается мокрый снег и дождь. В остальных областях преимущественно без осадков, погода будет облачной с прояснениями.

Температура ночью в среднем опустится до -1...-3 градусов, в северо-восточных областях местами морозы будут достигать -9 градусов, в западных областях до -1 градуса. Днем ожидается от 0 до +2 градусов. В частности, теплее всего будет на западе Украины – +3…+8 градусов, прохладнее всего на востоке – +2…-2 градуса.

В среду, 21 февраля, мокрый снег с дождем распространится и в восточных областях. Осадки синоптики не прогнозируют только на юге Украины. Ожидается южный ветер, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне от +1 до -1 градуса, на востоке Украины -3…-5 градусов. Днем в среднем ожидается +4...+6 градусов, на востоке Украины от 0 до +2, в то же время на западе +5...+8 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в феврале до +13, после чего резко похолодает. Начало весны будет морозным и снежным.

Метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.