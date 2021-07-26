Курьезы фото Во время главного военно-морского парада РФ моряк в прямом эфире показал, что такое Путин

2021-07-26 11:04

В РФ во время главного военно-морского парада моряк оконфузился, почесав причинное место прямо перед камерой.

В честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге проходил Главный военно-морской парад. В ходе трансляции диктор представил гостя зрителям — корвет "Саханд", который предназначен для борьбы с пиратами.

В какой-то момент телевизионная камера ушла вдоль борта эсминца и остановилась на иранском моряке, который также участвовал в военном параде. Военнослужащий решил "отвлечься на личное", почесав свое причинное место, что и засняла телевизионная камера, транслировавшая мероприятие в прямом эфире.

За парадом через большие экраны следили президент РФ, министр обороны и главком ВМФ.