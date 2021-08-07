Украина "Бумажных" ученических в Киеве больше не будет: как заказать е-билет

2021-08-07 11:00

В Украине отменяют ученические билеты бумажного образца. Родители уже могут заказывать новые.

Об этом сообщили на Telegram-канале Kiev Metro Alerts.

При этом стоит отметить, что ученический билет старого образца еще будет действовать до конца текущего года.

Сейчас все желающие Киевские родители могут заказать билет нового образца в режиме онлайн. Какое-то время он будет работать в тестовом режиме.

Для оформления соответствующего заказа нужно зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua. Там можно подать заявку на получения нового ученического билета.

После этого данные, внесенные в систему, должен будет подтвердить уполномоченный сотрудник школы, в которой обучается ребенок. После прохождения процедуры валидации, заявка передается на производство. За всеми этапами можно следить в своем кабинете. Получить готовые е-билеты ученики, как и раньше, смогут в своих школах. Сейчас система работает в тестовом режиме.