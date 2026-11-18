ВІЙНА В Україні Генератори, свічки, газові плити, туристичні пальники - які способи обігріву можуть нашкодити та вбити

2026-11-18 14:36

Коли в квартирі стає холодно через відключення електроенергії або недостатнє опалення, люди починають шукати альтернативні джерела тепла. Проте не всі такі рішення безпечні, деякі з них можуть призвести до отруєння чадним газом, забруднення повітря та пожежі.

Обігрів квартири газовою плитою або духовкою

Один із найпоширеніших, але водночас небезпечних способів зігрітися - увімкнути газову плиту. Втім газове обладнання призначене для приготування їжі, а не для опалення житла.

Під час згоряння газу можуть утворюватися небезпечні продукти горіння, зокрема чадний газ. Особливу загрозу становить несправне обладнання, недостатня вентиляція та порушення процесу горіння.

Чадний газ не має кольору й запаху, тому людина може навіть не помітити його накопичення в приміщенні. Серед перших симптомів отруєння - головний біль, запаморочення, слабкість, нудота, блювання та сплутаність свідомості. За значної концентрації газу отруєння може призвести до втрати свідомості й смерті.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій прямо застерігає від використання газових плит і духових шаф для обігріву приміщень.

Туристичні газові пальники та балони у кімнаті

Під час роботи пальника відбувається спалювання палива, унаслідок чого також можуть виділятися чадний газ та інші продукти горіння. У закритому приміщенні небезпечні речовини здатні накопичуватися, особливо якщо вентиляція недостатня.

Окрему небезпеку становлять газові балони: їхнє неправильне зберігання, пошкодження або перегрівання можуть спричинити витік газу, пожежу чи вибух.

Важливо розуміти: навіть відкрите вікно не робить туристичний пальник безпечним для використання у кімнаті.

Генератор у квартирі, на балконі або в під'їзді

Прицьому й під час роботи паливного генератора утворюється чадний газ. Якщо він потрапляє до квартири, під'їзду або іншого закритого простору, концентрація токсичної речовини може швидко зрости до небезпечного рівня.

Тому не можна встановлювати генератор у квартирі, на балконі, у коридорі, гаражі чи підвалі. Навіть відчинені двері та вікна не гарантують захисту від отруєння.

За рекомендаціями фахівців, генератор потрібно використовувати виключно надворі, на відстані щонайменше 6 метрів від вікон, дверей та вентиляційних отворів. Вихлопні гази мають бути спрямовані в протилежний від будівлі бік.

Саморобні обігрівачі зі свічок, цегли та горщиків

В інтернеті можна знайти чимало інструкцій із виготовлення альтернативних обігрівачів із підручних матеріалів. Найчастіше йдеться про конструкції зі свічок, керамічних горщиків, цегли або металевих ємностей.

Й популярність таких пристроївв інренетізовсім не означає, що вони ефективні чи безпечні. Відкрите полум'я становить ризик займання, особливо якщо поруч є штори, папір, меблі або текстиль.Крім того, під час горіння свічок у повітря потрапляють продукти згоряння. Велика кількість свічок у невеликому погано провітрюваному приміщенні не є безпечним способом обігріву.

Окрім того, такі конструкції також можуть нагріватися до високих температур, що створює ризик опіків. Якщо пристрій перекинеться або полум'я контактуватиме з легкозаймистими предметами, може виникнути пожежа.

Гасові та вугільні обігрівачі без відведення продуктів горіння

Ще один небезпечний варіант - використання в квартирі пристроїв, що спалюють гас, вугілля або інше тверде й рідке паливо та не мають належної системи відведення продуктів горіння.

Під час спалювання такого палива утворюються дрібнодисперсні частинки, чадний газ та інші шкідливі речовини. Вони забруднюють повітря у приміщенні й можуть негативно впливати на органи дихання та серцево-судинну систему.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), забруднення повітря всередині житла, спричинене використанням забруднювального палива та неефективних технологій його спалювання, пов'язане з розвитком ішемічної хвороби серця, інсульту, хронічного обструктивного захворювання легень і раку легень.

ВООЗ також рекомендує відмовлятися від використання гасу та необробленого вугілля як побутового палива з огляду на ризики для здоров'я.

Проте не кожен обігрівач на газі чи іншому паливі автоматично є непридатним для приміщень. Але використовувати можна лише обладнання, спеціально призначене для цього, встановлене та експлуатоване відповідно до вимог виробника.