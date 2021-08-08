Украина Как поймать удачу и не навлечь проблем: гороскоп на 9-15 августа для всех знаков Зодиака

2021-08-08 10:00

 

Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака с 9 по 15 августа.

Об этом сообщает "Слова и фразы".

Овен

Овнам астрологи советуют на неделе не рассказывать никому о своих планах, а то это может сорвать их, а также мотивацию. Стоит прекратить самокопание.

    Телец

Тельцов на неделе ждут тяжелые решения, вынужденное общение и много работы. К 15 августу уже может не остаться никаких сил. При этом стоит на первый план выдвинуть проблемы семьи и свои собственные.

Близнецы

Это время самопознания для Близнецов. Неделя будет посвящена самостоятельности, а также отличное время для отпуска.

Рак

Для Раков неделя будет благоприятной для шопинга, смены работы, новых увлечений. Стоит избавится от плохих мыслей. Время для саморазвития.

    Лев

У Львов неделя будет насыщенна приятным общением. Астрологи советуют не скупиться на поддержку, проявление любви и уважения.

Дева

Для Дев эти дни будут удачными для денежных поступлений, для самопознания.

Весы

Весы могут стать теми, кем мечтали быть, удача на их стороне.

Скорпион

При правильных и позитивных мыслях есть вероятность встретить очень важных на жизненном пути людей на неделе.

Стрелец

Стрельцам рекомендуют заняться безопасностью своей личной информации в интернете, а также проверить свои рабочие гаджеты на наличие вирусов. Здоровье же будет на высоте, но может быть усталость.

Козерог

Козерогам советуют в понедельник провести генеральную уборку, а покупки лучше отложить на потом. Есть вероятность найти свою вторую половинку.

Водолей

Астрологи советуют этому знаку Зодиака больше визуализировать, строить планы и реализовывать их. Благоприятная неделя для поисков новой работы, увлечений, нового бизнеса.

Рыбы

Рыбам рекомендуют отправляться в длительные поездки для смены обстановки. На любовном фронте может быть не очень хорошо, придется научится терпению и компромиссам.

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