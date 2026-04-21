Спорт Лідер Наполі Ромелу Лукаку повернувся до клубу після гучного скандалу зі втечею з клубу

2026-04-21 09:27

Нападник Наполі Ромелу Лукаку повернувся до Італії після того, як залишив клуб близько місяця тому без дозволу.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіра, 32-річний бельгійський форвард уже прибув до Неаполя і висловив бажання розпочати тренування з командою.

Проте незабаром має відбутися зустріч гравця з керівництвом Наполі та головним тренером Антоніо Конте, за підсумками якої наставник партенопейців і президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс приймуть рішення стосовно можливості участі футболіста у тренуваннях з командою.

Раніше Лукаку під час березневої міжнародної перерви залишив розташування збірної Бельгії, щоб зосередитися на відновленні своєї фізичної форми. Однак замість того, щоб повернутися до Італії, він вирішив залишитися в Бельгії і працювати індивідуально під керівництвом свого особистого тренера, що не було погоджено з клубом.

Наполі вимагав від нападника повернутися до 31 березня, але, коли гравець проігнорував цей запит, у клубі оголосили, що до нього будуть застосовані дисциплінарні заходи, і буде розглянуто питання про подальшу співпрацю.

Нагадаємо, що Лукаку пропустив значну частину поточного сезону через травму і повернувся на поле лише наприкінці січня. За цей час нападник взяв участь у семи матчах Наполі, відзначившись одним голом.