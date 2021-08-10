Мир фото В Греции в пожаре сгорело уникальное 2500-летнее оливковое дерево

2021-08-10 19:20

Оливковое дерево Нимфа росло на острове Эвбея. Оно плодоносило до самого своего уничтожения.

Масштабные лесные пожары в Греции добрались к острову Эвбея и уничтожили там настоящий природный памятник - древнее оливковое дерево возрастом 2500 лет. Об этом сообщает Protothema.

Дерево росло в оливковой роще в городе Ровия. Оно плодоносило до последнего и было настолько большим, что вдоль его ствола могли сидеть порядка десяти человек. Но теперь от него остались только тлеющие огарки.

Издавна его прозвали Нимфой. Древнегреческий географ и философ Страбон упоминал его в своих работах живший еще в I веке до н.э.

Напомним, пожары в Греции начались 28 июля. Тысячи людей эвакуированы. Они спасаются на паромах, так как только в воде можно найти безопасность. Дотла сгорели множество домов.