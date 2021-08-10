Украина В одной из машин, испортивших брусчатку на Софиевской площади, сидела известная рэперша Alyona Alyona

2021-08-10 20:40

В Киеве на Софийской площади, где автомобили с логотипами энергетика Red Bull устроили дрифт, в одной из машин находилась выигравшая европейскую премию в сфере популярной современной музыки рэперша Alyona Alyona.

На видео, которое распространилось в соцсетях, запечатлена певица, которая выходит из авто Red Bull с трясущимися от страха руками. Она, улыбаясь, сказала, что дрейфовать было страшно, при этом "офигенно".

Напомним, дрифт снимали для рекламы энергетического напитка рядом с Киевским управлением полиции.

При этом в КГГА заявили, что не давали согласия для данных съемок и написали заявление в полицию, чтобы наказать всех, кто участвовал в них.

Сегодня в Министерстве внутренних дел рассказали, что полиция Киева продолжает следствия, чтобы установить всех участники инцидента и привлечь их к ответственности. Им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Также в МВД назвали факт съемки "варварским".