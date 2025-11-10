Спорт Пілот Макс Ферстаппен відверто пояснив, чому про захист титулу можна вже забути

2025-11-10 09:35

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен ураховує всі обставини і говорить про неможливість досягти хоч яких значущих результатів під час кваліфікації, що проходитиме в Бразилії.



Нагадаємо, що нідерландському гонщику не вдалося підкорити навіть перше коло, унаслідок чого він стартуватиме 16-м. Подібна ситуація виникала у Ферстаппена аж у 2021 році.



Песимістичні настрої Ферстаппен висловлює, не вірячи у власну перемогу, незважаючи на те, що торік, навіть стартуючи 17-м, він виграв гонку в Сан-Паулу.

Цього разу йому в успіх важко повірити:



"Передусім потрібно зрозуміти, у чому причина.



Ситуація вкрай погана. Не зовсім зрозуміло, чому все так складається. Зчеплення повністю відсутнє. Болід зазнав деяких змін, але це не дало жодного результату. Треба розбиратися. Складається враження, що нічого не спрацювало, і незрозуміло, чому.



Про захист титулу можна вже забути. А враховуючи те, з якого місця стартуємо, можна забути про це, показуючи такі результати".