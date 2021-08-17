Украина фото В Киеве задержан бывший народный депутат Украины за драку с полицией

2021-08-17 10:22

Бывший народный депутат Украины, лидер партии "5.10", бизнесмен Геннадий Балашов был задержан сотрудниками полиции за драку, сообщил в Facebook адвокат Балашова Игорь Черезов, опубликовав фото с ним из полицейского управления.

Балашова задержали сотрудники Печерского управления полиции после столкновения со следователем. Адвокат бизнесмена Игорь Черезов сообщил, что ночь Балашов проведет в изоляторе временного содержания.

"Сегодня при непонятных следственных действиях был задержан в Печерском РОВД Геннадий Балашов. Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел. После сегодняшнего „посещения“ РОВД у Балашова Г. В. будут явные проблемы со здоровьем. Ночь он проведёт в следственном изоляторе", - заявил Черезов.

Напомним, Балашову инкриминируют умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Речь идет о строительстве многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемого ЮНЕСКО.