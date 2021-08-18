Украина КАРТА В Киеве 18, 20 и 22 августа перекроют более 30 улиц для репетиции парада - ПОЛНЫЙ СПИСОК

2021-08-18 13:02

В столице в ближайшие три дня пройдут репетиции парада ко Дню Независимости. С 15:30 до полуночи в городе будут ограничивать (перекрывать) движение по ряду улиц. Обнародована карта перекрытия дорог и вероятные маршруты объезда.

Полный список улиц, где будет ограничиваться движение:

Крещатик

Майдан Независимости

Маршала Рыбалко

Вячеслава Черновола

проспект Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста)

Площадь Победы

Старовокзальная

Жилянская

Большая Васильковская

площадь Льва Толстого

Бессарабская площадь

Академика Туполева

Антоновича

Ивана Федорова

Лыбидская площадь

Европейская площадь

Владимирский спуск

Боричевый спуск

Набережно-Крещатицкая

Нижний Вал

Глыбочицкий проезд

Петровская аллея

Парковая дорога

Днепровский спуск

Набережное шоссе

Набережно-Крещатицкая

Богдана Хмельницкого

Владимирская

Льва Толстого

Саксаганского

Также 18, 20 и 22 августа с 15:30 до полуночи ограничат движение транспорта на улицах Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого) и на Петра Сагайдачного (на участке от Боричева спуска к Игоревской).

В эти дни а также 24 августа не будут работать парковки. Кроме того, будет ограничен доступ к некоторым территориям Труханова острова, где будет артиллерийский салют.