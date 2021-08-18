Украина КАРТА В Киеве 18, 20 и 22 августа перекроют более 30 улиц для репетиции парада - ПОЛНЫЙ СПИСОК

2021-08-18 13:02

В столице в ближайшие три дня пройдут репетиции парада ко Дню Независимости. С 15:30 до полуночи в городе будут ограничивать (перекрывать) движение по ряду улиц. Обнародована карта перекрытия дорог и вероятные маршруты объезда.

Полный список улиц, где будет ограничиваться движение:

  • Крещатик
  • Майдан Независимости
  • Маршала Рыбалко
  • Вячеслава Черновола
  • проспект Победы (встречной полосе левее Воздухофлотского моста)
  • Площадь Победы
  • Старовокзальная
  • Жилянская
  • Большая Васильковская
  • площадь Льва Толстого
  • Бессарабская площадь
  • Академика Туполева
  • Антоновича
  • Ивана Федорова
  • Лыбидская площадь
  • Европейская площадь
  • Владимирский спуск
  • Боричевый спуск
  • Набережно-Крещатицкая
  • Нижний Вал
  • Глыбочицкий проезд
  • Петровская аллея
  • Парковая дорога
  • Днепровский спуск
  • Набережное шоссе
  • Набережно-Крещатицкая
  • Богдана Хмельницкого
  • Владимирская
  • Льва Толстого
  • Саксаганского

Также 18, 20 и 22 августа с 15:30 до полуночи ограничат движение транспорта на улицах Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого) и на Петра Сагайдачного (на участке от Боричева спуска к Игоревской).

В эти дни а также 24 августа не будут работать парковки. Кроме того, будет ограничен доступ к некоторым территориям Труханова острова, где будет артиллерийский салют.

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