В столице в ближайшие три дня пройдут репетиции парада ко Дню Независимости. С 15:30 до полуночи в городе будут ограничивать (перекрывать) движение по ряду улиц. Обнародована карта перекрытия дорог и вероятные маршруты объезда.
Полный список улиц, где будет ограничиваться движение:
Также 18, 20 и 22 августа с 15:30 до полуночи ограничат движение транспорта на улицах Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого) и на Петра Сагайдачного (на участке от Боричева спуска к Игоревской).
В эти дни а также 24 августа не будут работать парковки. Кроме того, будет ограничен доступ к некоторым территориям Труханова острова, где будет артиллерийский салют.