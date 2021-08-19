Украина КАРТА В Украине объявили штормовое предупреждение - 19 августа ожидаются грозы, град и шквалы

2021-08-19 11:22

В Украине спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг, 19 августа.

Град и шквалы ожидаются в центральных, южных и восточных областях. Тогда как ливни ожидаются в центральных и южных областях.

Кроме того, ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-0,8 м, без негативных последствий.

В ГСЧС предостерегли, что в местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока. Проще говоря, вероятны подтопления в том числе и жилых построек.