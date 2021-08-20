Мир фото На любимом курорте Тимошенко туристов оштрафовали на тысячу евро за кражу горсти песка

2021-08-20 20:34

На Сардинии  крупный штраф выписали туристам, которые пытались прихватить домой горстку песка с пляжа. Пару с материковой Италии оштрафовали на тысячу евро за попытку украсть песок с белоснежного пляжа Синис.

Туристов с ребенком "сдал" другой пляжник.

 Он увидел, как они наполняли песком пластиковую бутылку. И немедленно вызвал полицию, пишет The Guardian.

Когда приехала полиция, пара все отрицала и даже пыталась спрятать бутылку под пляжным полотенцем, - сказала мэр Кабраса Андреа Абис.

Напомним, Сардиния известна в Украине в основном тем, что много лет является любимым местом отдыха для политиков и чиновников высокого ранга.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото На Сардинии в вышиванке: София Ротару отпраздновала 70-летие

2017-08-07 14:45

Еще новости в разделе "Мир"

фото Новый Пабло Эскобар? Госдеп США дает 5 млн долларов за информацию об экс-главе вооруженных сил

2021-08-20 22:12

фото На любимом курорте Тимошенко туристов оштрафовали на тысячу евро за кражу горсти песка

2021-08-20 20:34

Польша срочно строит охраняемые лагеря для беженцев со стороны Беларуси

2021-08-20 16:31

Побег из Афганистана: Сколько людей сейчас ожидают эвакуации в аэропорту Кабула

2021-08-20 14:00
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото Новый Пабло Эскобар? Госдеп США дает 5 млн долларов за информацию об экс-главе вооруженных сил 2021-08-20 22:12
фото На любимом курорте Тимошенко туристов оштрафовали на тысячу евро за кражу горсти песка 2021-08-20 20:34
Польша срочно строит охраняемые лагеря для беженцев со стороны Беларуси 2021-08-20 16:31
Побег из Афганистана: Сколько людей сейчас ожидают эвакуации в аэропорту Кабула 2021-08-20 14:00