Мир фото На любимом курорте Тимошенко туристов оштрафовали на тысячу евро за кражу горсти песка

2021-08-20 20:34

На Сардинии крупный штраф выписали туристам, которые пытались прихватить домой горстку песка с пляжа. Пару с материковой Италии оштрафовали на тысячу евро за попытку украсть песок с белоснежного пляжа Синис.

Туристов с ребенком "сдал" другой пляжник.

Он увидел, как они наполняли песком пластиковую бутылку. И немедленно вызвал полицию, пишет The Guardian.

Когда приехала полиция, пара все отрицала и даже пыталась спрятать бутылку под пляжным полотенцем, - сказала мэр Кабраса Андреа Абис.

Напомним, Сардиния известна в Украине в основном тем, что много лет является любимым местом отдыха для политиков и чиновников высокого ранга.