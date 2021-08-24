Украина Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня Украинской государственности

2021-08-24 12:26

Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 августа, на праздновании Дня независимости объявил о введении нового праздника – Дня Украинской государственности.

"Мы начинаем отмечать День Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", - заявил Зеленский.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси - Украины", - сказал он и подписал соответствующий указ.

Зеленский отметил, что "Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине".