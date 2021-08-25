Украина фото На спуске с улицы Елены Телиги в Киеве перевернулся автобус, много пострадавших

2021-08-25 10:22

В Киеве перевернулся автобус сообщением Кишинев-Москва. В результате ДТП пострадали 18 человек, сообщает паблик Киев.Оперативный.

Авария произошла ночью на спуске с улицы Елены Телиги возле АЗС. Водитель автобуса Setra (MXG340) не справился с управлением, въехал в бордюр и автобус перевернулся на бок.

Всего за помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

Чудом удалось избежать масштабной трагедии, автобус прошел в каких-то сантиметрах от бензовоза, который в этот момент стоял возле АЗС.

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