Життя Как купить билеты на автобус для поездок по Украине и за границу

2026-11-06 12:02

Собираетесь в отпуск, командировку или на небольшой отдых? Помните, что подготовка к поездке — это не только бронирование билета и упаковка чемодана, ведь нужно выбрать маршрут, удобное время отправления и дату. Еще несколько лет назад, чтобы купить билеты на автобус, приходилось ехать на вокзал, стоять в очередях или звонить напрямую перевозчикам.

Сегодня путешественники ничем не ограничены: достаточно иметь под рукой смартфон, интернет и несколько минут времени, чтобы забронировать место на нужный рейс.

Онлайн-сервисы, такие как INFOBUS, значительно упрощают подготовку к поездке как на короткие, так и на дальние расстояния. Благодаря удобному интерфейсу можно просмотреть сотни доступных предложений между городами Украины и в страны Европы в одном месте. В несколько кликов можно узнать расписание, продолжительность поездки, проверить наличие свободных мест и приобрести билеты на автобус онлайн.

Такой формат подходит и для заранее спланированного отпуска, и для ситуаций, когда нужно быстро организовать поездку.

Как найти нужный маршрут?

INFOBUS уже более 20 лет объединяет тысячи маршрутов по Украине и Европе от сотен перевозчиков, помогая украинцам путешествовать без границ. Благодаря удобному мобильному приложению пассажиры могут забронировать билеты на автобус в Киев, Львов, Полтаву, Одессу, Днепр (если нужно ехать в пределах Украины), а также удобно спланировать поездку в Польшу, Чехию, Германию, Румынию, Италию и другие европейские страны.

Чтобы не просматривать десятки сайтов в поисках нужного рейса, удобно пользоваться приложением INFOBUS.