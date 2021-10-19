Украина фото В Киеве мужчина ворвался и разгромил приемную депутата из Слуги народа

2021-10-19 16:13

В Киеве мужчина ворвался в общественную приемную депутата горсовета Киева от Слуги народа и устроил там погром. Прибывшие по вызову правоохранители задержали хулигана.

"Сегодня около 10.00 часов в Печерский управления полиции поступила информация о том, что в помещение общественной приемной на улице Лютеранской хулиганит неизвестный. На сообщение прибыли спецназовцы полка № 2", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва рассказал, что на месте к полиции обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства события:

"В помещение ворвался мужчина, разбил стекло входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2 , которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного", - сообщил Дуброва.

У задержанного обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской. Злоумышленника задержали. Против него также открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.