Украина фото В Киеве возле Национальной оперы Украины появились «Непредвиденные обстоятельства» Михаила Деяка

2021-10-22 18:30

Именно так – «Непредвиденные обстоятельства» - называется скульптурная инсталляция Михаила Деяка, которую открыли в Киеве на Театральной площади прямо перед оперным театром.

Место для инсталляций в виде абстракций из белого и синего металла выбрано не случайно. Как пояснил художник, такие современные скульптуры выглядят провокационно на фоне старинного здания киевской оперы, которому, кстати, исполнилось в этом году 120 лет. «Эта площадь окружена со всех сторон разными эпохами. Здесь место музыки и пластики, прошлого и настоящего. Большие деконструктивные объекты на площади формируют вокруг себя новое пространство. Это такая попытка спровоцировать зрителя переосмыслить то пространство, в котором он находится и взглянуть на происходящее под другим углом зрения», - рассказал Михаил Деяк.

К слову, необычная инсталляция, действительно, вызвала у киевлян любопытство, и люди начали фотографироваться на ее фоне. Интересно, что все желающие могут даже высказать свое мнение по поводу такого искусства. Для этого достаточно отсканировать QR-код на арт-объекте и ответить на вопросы анкеты. По окончании экспозиции результаты этого опроса будут обнародованы.

Инсталляция «Непредвиденные обстоятельства» представлена в рамках нового арт-проекта MANDARIN MAISON и Олегом Дзюбяком в рамках нового арт-проекта «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ».

«Новый арт-проект «Без ограничений» создан для того, чтобы как можно больше людей получили возможность прикоснуться к современному искусству «в живую». Выставочные площадки этого проекта не имеют ни постоянного адреса, ни каких либо ограничений в пространстве и времени. Сегодня это Театральная площадь Киева, а завтра его можно будет увидеть в каком-то другом месте», - рассказал Олег Дзюбяк. К стати, «Без ограничений» - это далеко не первый арт-проект Олега. Только за последние 5 лет по его инициативе в арт-пространстве Mandarin Maison было проведено около 30 выставок и перформансов современных украинских и зарубежных художников. Александр Верещак, Роман Минин, Николай Маценко, Александр Ройтбурд, Виктор Сидоренко, Олег Тистол, Василий Цаголов, Сергей Якименко, Оксана Мась, Борис Данилов, Виктория Сорочински, Михаил Деяк – это неполный список художников, с которыми сотрудничал Олег Дзюбяк. Он постоянный участник самых престижных арт-форумов: Art Basel, Biennale di Venezia, Art Paris. А сейчас Олег Дзюбяк инициирует совершенно новый и по формату, и по содержанию арт-проект «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ».

Михаил Деяк – молодой современный украинский художник. Работает на грани неоэкспрессионизма и минимализма. В объемной пластике эксперементирует с материалами, создавая формы из стекла и метала. В совершенстве владеет всеми техниками живописи.

Входит в ТОП-20 молодих современных художников стран Восточной Европы. Занимает 7-е место среди самых перспективных художников Украины и самый дорогой художник Украины по версии Forbes. Участник арт-выставок в Базеле и Майами. Ведет активную выставочную деятельность, его работы успешно продаются на аукционах за рубежом. Работы художника находятся в фондах Национального художественного музея Украины, частных коллекциях Украины, Канады, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Венгрии, Китая.

Постарайтесь найти возможность посетить Театральную площадь, чтобы прикоснуться к современному искусству.