Украина фото Киевская Бессарабка стала пешеходной зоной - куда направлен поток транспорта

2021-11-10 13:12

В центре Киева Бессарабский проезд стал пешеходной зоной. Об этом сообщил бывший заместитель главы Киевской городской госдминистрации Александр Густелев, который до увольнения курировал соответствующий проект.

"В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде", - говорится в сообщении.

Теперь в этом районе движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

Заезд на Бессарабский проезд будет открываться в ночное время для работников коммунальных предприятий и для нужд Бессарабского рынка.

Кроме того, по словам Густелева, в рамках проекта создается новая дополнительная парковка на ул. Бассейной от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади.