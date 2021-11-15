Мир фото Мигранты массово покидают лагерь на границе Беларуси с Польшей - что творится на пункте пропуска Брузги

2021-11-15 15:46

Мигранты начали покидать стихийный лагерь на границе Беларуси с Польшей и направились к погранпереходу Брузги, сообщает Sputnik Беларусь.

Более чем километровая колонна беженцев движется в сторону погранперехода Брузги. Их сопровождают белорусские силовики.

В погранкомитете Беларуси заявили, что обеспечивают безопасность мигрантов как в лагере, так и по ходу движения.

"В понедельник 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали тёплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги. Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев", - сообщают в погранкомитете РБ.

Telegram-канал zerkalo.io. публикует кадры с территории пункта пропуска Брузги, где большая группа мигрантов устроила давку и снесла часть забора.

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