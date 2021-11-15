Мигранты начали покидать стихийный лагерь на границе Беларуси с Польшей и направились к погранпереходу Брузги, сообщает Sputnik Беларусь.
Более чем километровая колонна беженцев движется в сторону погранперехода Брузги. Их сопровождают белорусские силовики.
В погранкомитете Беларуси заявили, что обеспечивают безопасность мигрантов как в лагере, так и по ходу движения.
"В понедельник 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали тёплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги. Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев", - сообщают в погранкомитете РБ.
Telegram-канал zerkalo.io. публикует кадры с территории пункта пропуска Брузги, где большая группа мигрантов устроила давку и снесла часть забора.