Украина Устроивший смертельное ДТП в Киеве водитель внедорожника оказался бывшим полицейским

2021-03-15 10:41

Пьяный водитель Toyota Land Cruiser, который в ночь на 15 марта совершил смертельное ДТП в Деснянском районе Киева, оказался бывшим работником правоохранительных органов.

Это 29-летний уроженец села Почапинцы Жмеринского района Винницкой области. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Губрий Василий Сергеевич, 1992 года рождения, еще до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области. Где-то жизнь Василия сделала крутой поворот и он начал ездить за рулем престижного Toyota Land Cruiser 200 KA7000CO (2018 г. в.), который зарегистрирован на Главацкую Александру, 1995 года рождения", – говорится в посте.

Водитель Toyota Land Cruiser ранее работал в полиции охраны.

Напомним, авария произошла на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова. Водитель и пассажирка раздавленного внедорожником авто Skoda погибли на месте.

Тест "Драгер" у виновника ДТП показал 2,05 промилле алкоголя. В то же время сам он обошелся без травм.

Виновника смертельной аварии полицейские задержали и начали досудебное расследование.

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