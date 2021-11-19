Украина Под Киевом владелец дома открыл огонь по грабителям и обратил их в бегство

2021-11-19 11:47

В частный дом в Крюковщине Киевской области проникли мужчины в балаклавах. Грабители требовали у хозяйки и ее дочери отдать ценности и сбережения.

Как сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, далее события разворачивались динамично. От шума проснулся владелец дома, который не растерялся и из зарегистрированного травматического оружия открыл стрельбу в сторону злоумышленников. Мужчина ранил одного из нападавших в ногу.

Грабители выбежали из дома и скрылись, прихватив ювелирные украшения. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и кинологи. Менее чем через час разыскали раненого нападавшего. Им оказался 37-летний уроженец Турции.

В тот же день на съемной квартире задержали и второго разбойника, который родом из Казахстана. Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Правоохранители разыскивают третьего фигуранта и проверяют причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.